Henry CREMNITER

GLAFIBRE apporte des solutions externalisé dans l’accès à la fibre optique, la disponibilité du réseau est assurée techniquement par un chef de projet qui vous conseille et vous permet de réduire vos couts tout en menant à bien votre projet ponctuel.



GLAFIBRE apporte également à ses clients divers solutions d'Hébergement Cloud Computing, la sécurisation des échanges de données inter-sites, la téléphonie sur Internet en voix sur IP, les solutions de sauvegarde de données en ligne sur Data Center, mais encore le Plan de continuité d'activité ou de service destiné à pallier la perte totale ou partiel des serveurs informatique.



GLAFIBRE est un fournisseur d’accès internet indépendant, permettant d’accéder à la haute disponibilité tout en proposant des couts de déploiements optimisés, qui possède son propre réseau multi-maillé indépendant, grâce à ses portes de collectes de divisions opérateurs, et mettra un chef de projet dédié au conseil nos clients sur l’éligibilité de chaque sites, et libère la vitesse.



GLAFIBRE garanti à ses clients la conservation et la probabilité de leurs numéros, la portabilité des lignes est assurée par un chef de projet dédié et unique qui assurera la supervision et administration des serveurs, filtrage des sites internet dans le respect de la législation française pour une productivité optimisée et une responsabilisation engagée.



Mes compétences :

Courtage

Informatique

Intelligence économique

Mathématique

Renseignement

Réseaux informatique

Sécurité

Telecom

Veille

Veille économique