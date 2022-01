Herenguel ANTONIN

Actuellement Ingénieur méthode et process dans l'activité conditionnements à façon de FM logistic, je renforce mes compétences en management, conception et suivi de ligne de production. Le tout en développant mes connaissances dans le domaine de la logistique et de la production. Ainsi grâce à mes expériences d'intégrateur de solutions automatisées/robotisées et de méthode & process j'ai acquis une vision globale de l'industrie et des techniques de production.



Mes compétences :

Matlab/Simulik

Visual Basic for Applications

VHDL

MySQL

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Intouch

C++

C Programming Language

Assembler

Unity pro

Rockwell

Arduino

Universal Robot

AutoCAD

Proface

R&D

Visual Basic