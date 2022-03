Hervé DE WINNE

Directeur centre social

Partout, en France, les centres sociaux sont des structures de proximité qui animent le débat démocratique, accompagnent des mobilisations et des projets dhabitant.e.s, et construisent de meilleures conditions de vie, aujourdhui et pour demain. Ils proposent des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins dans le territoire. Surtout, tout cela se construit et est porté par des habitant.e.s. du territoire.



Directeur multi-site.

La Fédération nationale des CMR mène un projet visant à rendre la musique accessible au plus grand nombre, quelles que soient les situations sociales, géographiques et culturelles des bénéficiaires.



Fondé sur des valeurs déducation populaire, le concept dintervention musicale globale permet de couvrir tous les temps de la vie. Il se traduit par des activités allant de la petite enfance aux personnes âgées en passant par le temps scolaire, périscolaire, les milieux spécialisés et les pratiques musicales en amateur des adolescents et des adultes.



Ses actions sont mises en place en étroit partenariat avec les collectivités territoriales, léducation nationale et lensemble des acteurs associatifs, éducatifs et culturels des territoires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement

Management

Gestion

Chef de projet