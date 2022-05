Sandro RUFFATO

Après 20 ans d'expérience opérationnelle dans le domaine industriel (Directeur d'usines et Directeur Industriel) et 6 ans de Direction Générale dans un contexte très concurrentiel et tourné vers l'international (direction d'unités basées en Chine et en Malaisie), j'ai décidé de m'investir personnellement dans une PME (30 personnes/ CA 4,5 M€) spécialisée dans le Génie Climatique.



Mes compétences :

Concevoir et mener une stratégie

Développer une activité à international

Améliorer la performance industrielle

Animer des équipes