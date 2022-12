Herve DUVALLET

Mes compétences:

Administration réseau Windows NT4 à 2019 (200 serveurs 900 clients).

Gestion de projets.



Administration système et réseaux LAN et WAN (65 sites).

Paramétrage des routeurs et switchs Cisco HP et HUAWEI.



Administration et paramétrages imprimantes locales et réseau (300 imprimantes et copieurs).



Gestion postes clients Windows 9X à 11.



Mise en place de System Center Configuration Manager, Virtual Manager (HYPER-v), Operations Manager et Service Manager avec création de packs d'administration.



Active Directory, GPO, DNS, DHCP, Exchange 5.5 à 2013, Terminal serveur, NLB, Cluster, SQL, ISA. Office XP à 2016. Forefront, WDS, Blackberry, PowerShell, IOS.



Téléphonie, Suivi câblage réseau, électrique et téléphonique.



Préparation de poste serveurs, virtual machines et clients. Assistance aux utilisateurs.



Gestion de parc avec Isilog Web System, Parc Administrator (KDD) et Service Manager.



Connaissances Linux, HTML5, CSS, Joomla.



