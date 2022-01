Hervé MERRANT

30 ans dactivité en société de service, dont 20 ans dans le conseil en management m'ont permis d'acquérir un savoir-faire en management, projets, efficacité professionnelle... et plus globalement, en gestion du changement, au niveau individuel ou collectif (équipe, entreprise).

Engagé dans l'activité de Formateur-Consultant en 2014, certifié en 2015, je mets en oeuvre cette activité jusqu'en 2020, essentiellement dans le domaine de la gestion de projet et du management.

Aujourd'hui officiellement retraité, je reste ouvert à toute opportunité enrichissante intellectuellement et humainement, dans des domaines proches de mes anciennes activités... ou pas !