Louis PETTEX-SABAROT

Spécialiste en Supply Chain



Mes compétences :

Développement commercial

Supply Chain

Industrie

Management

Conseil

Product Lifecycle Management

Lean Manufacturing

Lean six sigma

Direction de centre de profits

Direction de projet

Gestion industrielle

Directeur d'usine

Logistique

Directeur de mission

ERP

Conseil aux entreprises

Expert en Lean Manufacturing

Espert en Gestion des Données Techniques

Expert en Lean Six Sigma

Expert en Production

Expert en Logistique

Expert en Supply Chain

Expert en Gestion Industrielle

Optimisation de la Supply Chain et de la Logistiqu

Experts en Management des Systèmes d'Information

Responsable Logistique et Supply Chain

Expert en optimisation des budget Transport et Log

Direction de site de production

Conduite de projet de transformation