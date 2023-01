Hervé VALÉRIAN BESSAC

Mes 4 domaines de prédilection et d'expertise :

1) Pilotage du changement social organisé sur la stratégie de l'entreprise

2) Organisation de la fonction RH : véritable guichet de service en appui du management, organisé par portefeuille métiers qui sécurise la relation contractuelle et permet d’apporter des réponses tant sur les aspects réglementaires que de la gestion des parcours ou des services en appui de la carrière.

3) Développement du métier manager avec la mise en place d’outils 3D , de projets de BU centrés sur le développement RH à partir de diagnostic de performance sociale

4) Dialogue social modernisé et responsable qui fait de chaque thème de négociation obligatoire un axe de progrès pour la cohésion sociale .