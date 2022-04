Hicham LAMRABET

Travaillant dans le domaine technique, j'ai toujours été attiré par les chiffres, les résultats et la relation humaine. Je me suis donc décidé d'intégrer la partie commercial en 2004 au sein du groupe GUNNEBO avec l'encouragement du dirigeant où j'ai eu une trés bonne expérience évolutive.

J'ai eu la résponsabilité d'une marque et d'un réseau de distributeur sur toute la france et dans les pays d'afrique du nord jusqu'en 2008.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing

Export

Management

Industrie

Communication

Vente