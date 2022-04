Hicham MAZHAR

**************************

DOMAINES DE COMPETENCES

**************************



- Gestion Administrative – Formation – Self-service - Reporting – Confidentialité.

- Animation ateliers de recueil des besoins du client.

- Rédaction des spécifications technico-fonctionnelles et des fichiers de tests unitaires.

- Réaction de documents de réalisation et de livraison.

- Maitrise des objets et concepts techniques HR Access :

* Dictionnaire de données : informations- types de dossiers / Répertoires.

* Pages web – Jscripts – actions fonctionnelles-arbres fonctionnels – plan de site.

* Traitements (BNA –BNE – BNK – BHV – BCR - AEX).

* Processus guidés - formulaires – codes workflows – modèles de mail.

* Modèle de rôles - activités- alertes.

* Rapports standards – explorations – mises en pages spécialisées.

- Environnements : Linux ( Kitty – FilleZilla – Oracle ) – Windows ( SqlServer ) – MVS ( DB2 ).

- Gestion de projet :

* Suivi des livraisons.

* Transfert de connaissances.

* Formation et encadrement des stagiaires et des juniors.



Mes compétences :

SIRH

Pacbase

HR Access

MVS

UNIX

Workflow