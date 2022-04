Hicham ZMARROU

Domaines de compétences



Niveaux d'intervention

- Business development

- Presales Management

- Bid Management

- Encadrement et animation d'équipes

- Audit et organisation

- Risk Management

- Gestion de projet



Secteurs d'activité

- Banque de financement et d’investissement

- Banque de détail

- Assurance

- Distribution



Secteurs fonctionnels

- Commercial

- Audit / Inspection

- Risques

- Contrôle Interne (contrôle permanent, Contrôle périodique)

- Conformité



Mes compétences :

Contrôle interne

Contrôle permanent

Audit interne

Capacités d'organisation et de planification

Conduite de projet

Capacités d'analyse et de synthèse

Conformité

bid management

gestion de projet

risk management

relation client

management d'équipe