Hichem Farid MECHIK

Motivé par le challenge au quotidien toujours à la recherche de la satisfaction client dans le but de sa fidélisation, dont va découler le chiffre d’affaire.

Mes qualités rigueur, sens des responsabilités, analyse, écoute, partage, persévérance, orienté résultat, participer activement à l’évolution et l’amélioration de la qualité en continue dans le respect de la politique de l’entreprise et dans le cadre des objectifs qui nous auront été transmis, intégrer une équipe dynamique afin de partager nos différentes expériences.



Mes compétences :

Travail en équipe

très bonne esprit d'analyse des risques et opportu

Customer Relationship Management

Front Office

Back Office

Logistique

Négociation commerciale