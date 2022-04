Hichem LOUMI

Évoluant dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication de par mon parcours scolaire et ma passion pour celles-ci, je suis dynamique, disponible, rigoureux et j'ai une insatiable envie d'acquérir de nouvelles compétences dans des environnements connus ou totalement nouveaux.



Mon objectif professionnel est de mettre mes compétences au service de projets ambitieux et innovants et de contribuer à leur réalisation à travers la qualité et la rigueur du travail fournis.



Mes compétences :

C#

Javascript

HTML

MySQL

PHP5

DHCP

UNIX

Merise

TCP/IP

Powershell

Oracle

SQL

FTP

MVC

Citrix

Lotus notes

Microsoft office

Technical support

Outlook 2003/2007

Visual Studio 2008

Team viewer

Helpdesk support

Remote assistance

Active directory

SCCM 2012

WDS

Juniper

VPN