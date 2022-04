Hilario DA SILVA

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les domaines de la finance, l'immobilier, la fiscalité et les asssurances, je dirige aujourd'hui la SAS KACIS & PATRIMOINE, Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).



Entouré d'une équipe de professionnels, tous spécialistes dans les domaines de l'immobilier, de la fiscalité, de la finance et de la Gestion du Patrimoine, mon ambition est de faire de notre cabinet l'un des principaux cabinets du secteur.



Nous sommes basés à Paris 08 et intervenons sur tout le territoire national.



Nos missions sont multiples et variées, allant du conseil en investisssements immobiliers et financiers au conseil en stratégies patrimoniales, en passant par l'optimisation fiscale (défiscalisation immobilière et financière).



Mes compétences :

Audit

Conseil

Création

Défiscalisation

Directeur général

Finance

Immobilier

impôts

Ingénierie

Ingénierie patrimoniale

Optimisation

optimisation fiscale

Partenariats