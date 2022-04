Durant mon parcours académique et professionnel, j'ai essayé d'avoir une vision et une implication la plus large possible du secteur des télécommunications. Ma formation aussi bien technique (réseaux, traitement de signal…) qu'économiques (gestion, finance…) m’a permis d’avoir une certaine polyvalence au sein de ce secteur technologique. Je porte un intérêt particulier à l’entreprenariat et à l’innovation.



Mes compétences :

Business

Business plan

Télécommunications

UMTS

WI-FI

WiFi

Wifi…