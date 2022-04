Hind BALLURIAUD

Recherche d'un emploi en contrat de professionnalisation



Actuellement à la recherche d’un poste de «d assistante ressources humaines » en contrat de professionnalisation. Titulaire d’un bac+2 en gestion des entreprises et grâce aux différents services que j’ai pu effectuer en tant qu’assistante polyvalente, pendant 2 ans dans la société de conseil C3 consultants, Cependant Je souhaite débuter une formation de gestionnaire de paie, pour laquelle j’ai choisi la voie de l’alternance car j’ai l’envie et la volonté de me former pour développer mes compétences et en acquérir d’autres.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet