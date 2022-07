Hugues-Avit CALLAUD

Quinze ans d’expérience dans le développement d'applications et la direction de projets multimédias sur Internet. Gestion de projets web multimédia, ou transmédia, pour l'enseignement, l'entreprise, et les médias. Titulaire d'un MBA & Master en Stratégie et conduite du changement de l'Université Paris-Dauphine.

Aujourd'hui fondateur-dirigeant de l'entreprise Scéalprod : livres à personnaliser pour la jeunesse, service en ligne d'auto-édition de contenus numériques pour les enseignants, les particuliers et les entreprises (www.scealprod.fr)



Mes compétences :

Audiovisuel

Informatique

Multimedia

TIC