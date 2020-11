Hugues LEMBA

Formation de base : Ingénieur Système dinformation dentreprise & Génie logiciel (2007)

Aujourdhui : FREELANCE Senior Project Manager, Senior Consultant AMOA-AMOE, Directeur de projet

Domaines dexpertise : Business Intelligence, Data Management, Business Process Management

Métiers : RH (ressources humaines) / Contrôle de gestion sociale, Ventes, Gestion de la relation client, Logistique, ...

13 ans dexpérience exclusivement en cabinets de conseil en ingénierie informatique (CSC-DXC, KEYRUS, CGI, ACT-ON)

8 ans dexpérience en gestion et pilotage de projet : de bout en bout, de la phase de cadrage de besoins à la phase de conduite du changement.

Clients : Total, Areva, Air Liquide, Eiffage, Centre national du cinéma, ONISEP, CNP Assurances, CNAV, RATP, FNAC, Docaposte,

Quelques missions types que jai menées et pilotées de bout en bout, chez mes différents clients :

Etude de cadrage, étude de faisabilité et aide au choix doutils (SGBD, ETL/ELT, Restitution/Dataviz) dans le cadre de la mise en œuvre de systèmes dinformation décisionnels (SID)

Mise en place de systèmes d'information décisionnels (SID) "en partant d'une feuille blanche"

Optimisation et maintenance de systèmes d'information décisionnels

Migration de systèmes d'information décisionnels (environnements : Microsoft Power BI / AZURE, Business Objects BI4)

Modernisation dune entité « Data » RH dédiée au Contrôle de gestion sociale

Mise en place de référentiels de données (MDM)

Optimisation des processus métier (BPM)

Interopérabilité des systèmes dinformation hétérogènes



