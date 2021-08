Idriss CHASSILLAN

CHAMPS DE COMPETENCES

*Ingénierie de la formation en présentiel et en distanciel

-Préparer les cours et établir la progression pédagogique

-Enseigner les savoirs professionnels et techniques et proposer des travaux et des exercices pratiques aux étudiants/apprenants

-Evaluer les connaissances des étudiants/apprenants

*Conception de produits touristiques sur mesure et à la carte

-Recueillir et analyser les informations sur les prestations des partenaires

-Préparer les dossiers techniques et analyser les réponses des prestataires

-Sélectionner les fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de l'intervention, des produits, ...

*Vente de voyages en face à face et à distance

-Accueillir le client et le renseigner sur les offres touristiques

-Conseiller le client sur les différents produits, effectuer la réservation et établir les documents contractuels

-Réceptionner et vérifier les documents de voyage et les remettre aux clients



Mes compétences :

Bureautique

Multimédia

Tourismatique