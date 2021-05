Idrissa SIDIBE

Attaché d'agence, je suis en charge du Pôle Construction au sein du Service Sinistres chez ASV Assurances.

J'interviens principalement pour :

- Assurer l'accompagnement et la formation des clients aux spécificités de l'assurance construction,

- Donner des conseils techniques et rédiger des notes juridiques pour les clients,

- Suivre la gestion des sinistres complexes (TRC, DO, RC Promoteur, RCD/ RC, EPERS et Fabricants) auprès des Cies afin de préserver au mieux les intérêts de nos clients.....



Mes compétences :

Production

Responsabilité Civile Décennale et RC Pro