Actuellement, j'exerce en qualité de développeur JavaScript pour mon compte perso.

Je suis concentré sur les langages JavaScript (natif), HTML5 et CSS3 ainsi que les frameworks Backbone.js, Parse.js et le déploiement pour créer des applications hybrides via Cordova..



J'ai pour loisir la réalisation d'effets d'animation et de films d'animation.





Igor Trifunovic.



Mes compétences :

Javascript

JQuery

CSS

MySQL

PHP

HTML

BackboneJS, AngularJS, ParseJS, Cordova