Ihcene DJILANI

Riche de différentes expériences en développement Ressources Humaines avec une spécialisation en recrutement, et diplômée d'un MBA en GRH, je suis aujourd'hui en charge du recrutement et des relations écoles au sein de l'entreprise Mobile Devices Ingénierie.



Avec un parcours universitaire et professionnel qui m’a permis de développer des compétences en matière de recrutement, de gestion de carrière et du droit du travail...J'ai pu m'enrichir en me constituant un socle de connaissances larges et diversifiées qui représente un réel atout dans ma recherche de profils très techniques à compétences pointues.







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Campus management

Gestion de carrière

Recrutement IT

Droit du travail

Droit social