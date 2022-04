Ikram HOUTI

Afin de valoriser nos compétences et de mettre en avant nos atouts, nous devons tous nous donner une chance d'apprendre à connaître l'autre et à se connaitre, l'éducation n'a jamais de limite et le pouvoir des mots nous surprend tous les jours.



C'est ainsi qu'après un master en communication, j'ai décidé de compléter mon parcours, par un projet qui m'a toujours tenu à cœur, celui de comprendre les stratégies de l'entreprise mais aussi de pouvoir gérer des projets qui ne feront que mettre en exergue mes envies de devenir un jour, le leader que je souhaite être.



Actuellement en poste chez La Banque Populaire Méditerranée, je suis toujours à la recherche de nouveaux défis qui me permettront non seulement de découvrir de nouvelles choses mais aussi de me projeter dans un avenir très prometteur, en tout cas je l'espère.



Je vous invite alors à partager vos expériences et d'égayer ce long et merveilleux parcours qu'est la vie.



Mes compétences :

Ecoute

Créativité

Esprit d'équipe

Analyse

Dynamisme

Esprit d'initiative

Rigueur