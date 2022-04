Bonjour,



Suite à mon BTS NRC, j'ai décidé de me spécialiser dans les ressources humaines. J'ai donc intégré l'école Direction RH pour un Master en 3 ans, en alternance.

J'ai effectué ma licence dans l'entreprise GFI, en tant que chargée de recherche. Cette expérience m'a permis d'acquérir les compétences suivantes :

- Persévérance

- Méthode de recrutement

- Adaptabilité



Ensuite, j'ai intégré la société Gefco en tant que Gestionnaire administrative recrutement pour mon master 1. Mon année s'étant bien passée, nous avons décidés de prolonger mon contrat d'alternance en master 2, en tant que chargée de recrutement. J'ai différentes missions en recrutement et suivi et amélioration des performances. Cette expérience m'a permis d'acquérir les compétences suivantes :

- Autonomie

- Pro activité

- Esprit d'initiative

- Prise de responsabilité



Actuellement, au sein d'Elior Services en CDI, j'occupe le poste de chargée de développement RH. (Formation, Logement, Handicap, Apprentissage, Gestion de carrières...).



La valeur ajoutée des ressources humaines, c'est l'aide et la satisfaction que l'on peut apporter aux différents collaborateurs.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information sur mon profil.



Cordialement,

Ikrame MOUTAOUKIL

Ikramemoutaoukil@yahoo.fr



Mes compétences :

Recrutement

Reporting

Gestion administrative

Relations clients

Autonomie

Aisance relationelle

suivi de performance

Esprit d'initiative