Forte d’une expérience de plus de 10 ans en ressources humaines, j’ai su diversifier mes compétences en me spécialisant dans le domaine de la paie.



Rigoureuse, dynamique et déterminée, mon sens du reporting, m’a permis de travailler, dans un climat de confiance et de confidentialité, en étroite collaboration avec mes dirigeants.



Organisée, rigoureuse et dynamique, je cherche aujourd'hui à m'impliquer dans une nouvelle aventure et à relever de nouveaux défis.



N'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions échanger de vive voix.



Ilham LAARIBI



Mes compétences :

Paie

Gestion de la formation

Gestion des ressources humaines

Sécurité au travail