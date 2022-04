Iliasse AOURAOAUR

Manager chez Apple aujourd'hui, j'ai été responsable de magasin entre 2002 et 2011 puis responsable régional chez The Phone House ou j'ai commencé l'aventure en 1999 dans le cadre d'un BTS MUC en alternance.



J'ai évolué au sein de la société en passant par les postes de vendeur, de responsable de magasin senior et responsable régional.



J'ai été de mai 2011 à février 2013 amené à gérer un périmètre de 21 magasins seul ou avec le support d'un DR expérimenté.

Depuis début 2013, j'ai eu l'opportunité de donner un nouvel élan à ma carrière en rejoignant une nouvelle aventure chez Apple ou j'occupe le poste de manager.



Fan de sport en général et de foot en particulier je suis aussi dirigeant et coach d'une équipe de foot senior (18-35 ans).



L'esprit d’équipe et le dépassement de soi font donc partie de mon quotidien.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

challenger

Ecoute