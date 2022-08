Immordino ROLAND

Bonjour,

C'est lors de ma formation en hypnose Ericksonienne en 2002 que j'ai découvert les ressources de notre inconscient et TOUTES nos possibilités de changements bénéfiques.

Au bout de 5 jours de cette formation, alors que je n'y croyais pas trop, (cherchant à tout comprendre et tout contrôler), j'ai vécu une expérience hors du commun qui m'a permis de résoudre un conflit profondément installé depuis ma naissance.

Les jours qui ont suivi ont été riches denseignements et dapprentissages mais aussi de libérations et de transformations.

Cest tout naturellement que je me suis inscrit sur la liste des praticiens proposé par lécole de formation pour proposer mes outils, savoirs être et savoirs faire dans la région dAix en Provence.

Depuis, de nombreuses formations accompagnées de quelques supervisions mont permis de répondre à une demande élargie de différents thèmes à accompagner tels que listés dans les champs dapplication ci-contre.



Depuis 2005, je co-anime des séminaires dauto hypnose pour permettre à chaque individu dapprendre à utiliser nos ressources inconscientes pour notre Mieux Être. Cest toujours un bonheur, à chaque sessions, de voir les effets et bénéfices acquis en seulement 2 jours pour chaque stagiaires !!!



Dernièrement, nous avons ouvert avec mon épouse, un espace Santé Globale mettant à disposition des cabinets de consultations ainsi quune salle de séminaire et de conférence à la location en demi-journée ou à la journée à Eguilles/Aix en Provence.

Notre volonté est de permettre à toute personne inscrite dans le Bien Être, laccompagnement à la Santé physique, émotionnelle et spirituelle de bénéficier dun espace professionnel pour partager leur art, savoirs, expériences au service de chaque Être.



Nous serons heureux de vous accueillir à "Unis-Vers Chrysalys en tant que professionnel de la santé ou autre...



Très sincèrement



Roland



Mes compétences :

Bien être

Coaching

Thérapie

Thérapie comportementale et cognitive

Programmation neuro-linguistique