Ingrid BARBIER (BAILLEUX)

Bonjour,



En recherche un poste de CIP, formatrice, référente, pour un poste dans le recrutement, l'accompagnement et l'insertion professionnelle.



Mon expérience professionnelle me permet de justifier de solides compétences dans ces domaines et m'a permis de travailler avec différents publics du territoire que ce soit sur les bassins de la Thiérache, du saint Quentinois et du Laonnois.



De nature empathique, rigoureuse, je suis aussi volontaire et ambitieuse dans le sens où je souhaite m'épanouir dans mon travail et évoluer professionnellement afin d'acquérir davantage de compétences et de responsabilités, même s'il me faut suivre des formations internes ou de professionnalisation, pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Vous l'aurez compris, le challenge ne me fait pas peur, bien au contraire.



Être celle qui aide les personnes à trouver une voie professionnelle qui lui correspond, à évoluer, à se former, ou tout simplement à obtenir et concrétiser un projet professionnel réaliste et réalisable, voilà comment je pourrais définir ma mission.



Je recherche aujourd'hui un contrat stable et durable.



Je suis dotée d'une facilité relationnelle qui me permet d'être à l'aise avec les différents publics rencontrés ainsi qu'avec mes différentes équipes de travail.

Les responsabilités ne sont pas un frein pour moi. L'empathie, l'humilité et la proximité sont des qualités nécessaires que je sais appliquer.



Je vous invite à découvrir mon parcours ainsi que mes compétences.



Mes compétences :

Présélectionner des candidats lors des recrutements

Mener un entretien de recrutement

Accueillir, renseigner et accompagner les personnes dans leur parcours de retour à la formation ou vers l'emploi

Proposer des actions de formation, d'orientation et d'accompagnements, adaptés au profil de la personne

Définir un projet individuel avec la personne

Accompagner et conseiller des personnes en difficulté

Intervenir auprès d'un public jeune et/ou adulte

Participer au forum et présenter ses formations

Animer des ateliers liés à l'insertion professionnelle

Animer des formations qualifiantes



Mes savoirs :

Techniques de conduite d'entretien

Techniques de recherche d'emploi

Outils bureautiques

Marché de l'emploi

Caractéristiques socioculturelles des publics

Méthodes d'élaboration de projet professionnel

Technique d'animation de groupe

Techniques pédagogiques