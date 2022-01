Iris NAVARRO

Forte de 8 années d'expérience en tant qu'Assistante de Service Social, j'ai travaillé les deux dernières années au sein de la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde pour les missions du Département (accompagnement des familles agricoles, accès au droit et à l'insertion, protection de l'enfance).



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau poste à temps plein sur Bordeaux et les alentours, en CDI ou CDD afin d'élargir mes champs de compétences et pourquoi pas de découvrir de nouvelles missions encore inconnues.





Mes compétences :

Développer des actions en partenariat et en réseau

Assumer une fonction de médiation

Impulser et accompagner des actions collectives

Évaluer une action sociale

S'inscrire dans un travail d'équipe

la préparation

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Sorties