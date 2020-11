Isabelle CIREDEM

Suite à une riche expérience de 12 ans en achat et conduite de projets innovants dans le domaine du sport de montagne j'ai souhaité mettre à profit mes compétences pour aider les entreprises à mieux prendre en compte les critères sociaux et environnementaux. Depuis 3 ans, j'anime et coordonne la démarche d’écologie industrielle et territoriale de Florange e2i initiée par l'entreprise d'insertion VALO' et le bureau d'étude ECOTA conseil.



En tant que chargée de mission économie circulaire, mes actions visent à mobiliser les entreprises à l’échelle d’un territoire afin d'optimiser leurs ressources par le groupement des achats (matières, produit, énergie..), la mutualisation d’équipements (véhicules, restauration d'entreprise...), de prestations (formations...), de compétences… Ces actions coopératives permettent à la fois d'optimiser le coûts des entreprises mais aussi de réduire les impacts environnementaux. Depuis juin 2018, je coordonne 11 projets de mutualisation en lien avec 16 entreprises sur le bassin de Florange-Thionville !



Je suis amenée également en tant que Chef de Projet en Ecologie Industrielle a coordonner des programmes de recherche et développement orientés déchets en partenariat avec différents partenaires (laboratoires de recherche, bureau d'étude, collectivité, aménageur). Par ailleurs, je profite de ma proximité privilégiée avec les entreprises pour les aider à mieux recycler leurs déchets (papiers, cartons, plastiques...) par des actions de sensibilisation et d'accompagnement personnalisées.



Vous pouvez suivre toute l'actualité de Florange e2i en cliquant sur le lien suivant :

http://www.fe2i.fr/



Mes compétences :

Gestion de Projet

Textile Technique

Relations Internationales

Système d'information

Négociation

Conduite du changement

Développement durable

Assurance

Gestion des déchets

Ecologie industrielle