Isabelle GEORGE

Je suis chercheuse au laboratoire d'éthologie de Rennes. J'étudie le développement, la plasticité et la latéralité chez les oiseaux. Je m'intéresse tout particulièrement à la façon dont les individus se construisent au contact des autres.



Mes compétences :

Scientific writing

Scientific communication with experts and the general public

Scientific literature monitoring

Behavioural measurement and analysis

Statistical analysis

Project management

Scientific research

Research and Development

Teaching

Mentoring

Managing and administrating research facilities