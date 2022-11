Isabelle HAVET-TANCREZ

Les différentes fonctions que j'ai occupées et que j'occupe m'ont permise d'acquérir des compétences affirmées non seulement dans le domaine de l'assistanat de direction, mais aussi dans la gestion de projets immobiliers ou d'aménagement, de la commercialisation de terrains, du secrétariat médical...



Je suis à la recherche de nouveaux défis et suis à l écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Pack office

Organisation du travail

Discrétion et responsabilité

Sténographie

Adaptibilité

Perfectionniste

Esprit d'équipe

Anticipation

Réactivité

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel