Aujourd'hui psychologue clinicienne intervenant dans différentes institutions, j'ai démarré ma vie professionnelle en entreprise avant d'exercer comme professeur des écoles.

Sens de l'écoute, qualités relationnelles et capacité d'adaptation sont autant d'atouts que j'ai développés au fil de ces expériences.



Mes domaines de compétences couvrent:

- la psychologie clinique et la psychopathologie

- la formation, l'enseignement et le recrutement

- le marketing et la communication