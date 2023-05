Audrey ASTIER-RUIZ

Je m’inscris dans le cadre d’une écoute active de la personne et de la mise en place d’un plan d’action réaliste et réalisable dans le but de permettre aux personnes de rebondir de manière positive et constructive.



La polyvalence de mon parcours m’a permis de me former tout au long de mes expériences afin d’avoir un réseau et une pratique diverses me permettant de m’adapter au mieux à chaque situation rencontrée.



Toujours prête à évoluer et apprendre j’effectue une veille active des informations et législations sur la recherche d’emploi et la formation afin de pouvoir répondre au mieux aux exigences des adhérents et du cahier des charges.



Au cours de ces dernières années, sur le poste de consultante, j’ai, d’une part, démontré mes capacités d’adaptation en intervenant sur des actions diverses, et d’autre part, j’ai prouvé mon implication en restant force de proposition sur la mise en place de projets qui ont pu m’être proposés.



J'affectionne particulièrement la pratique de dynamiques de groupes et le travail sur l'orientation professionnelle de jeunes étudiants.



Mes compétences :

Informatique

Animation de groupes

Animation d'ateliers

Animation de formations

Animation de réunions

Gestion de projet

Conseil RH

Ingénierie de formation

Recrutement

Orientation professionnelle

Formation professionnelle

Coaching

Coaching scolaire