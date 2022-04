Bonjour et merci de votre visite !



Des maisons de qualité -Bruker, L'Amy, Nespresso- m'ont appris la rigueur, la fiabilité et le vrai sens du client. Au fil des ans, ces contextes m'ont permis d'ajouter des cordes à mon arc, avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme. Et passion.



J'ai créé Nova Moto fin 2011, en faisant de 20 ans de vie à moto mon e-business, avec un positionnement atypique : l'innovation technique et premium pour la moto et son pilote, aux antipodes des offres de masse. Au fil des événements, sportifs ou salons, le public comprend et adhère progressivement.



Début 2014, je repars à l'aventure avec la société germanique Ch. Dahlinger, et un projet commun, le développement du packaging de luxe sur-mesure en zone francophone. Toujours avec les mêmes valeurs : un savoir-faire éprouvé et le sur-mesure client !



Au plaisir de vous croiser ici ou ailleurs...



Isabelle MAILLET



Mes compétences :

Relations Publiques

Export