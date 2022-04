Isabelle MAINGUY

Au sein de la DSI de Franprix-Leader Price, responsable de la Direction SI Marchandises et Flux (Achats, Référentiel, Supply Chain). Assure la dynamique, la pertinence, la performance et la cohérence globale du système d’informations en tenant compte des orientations stratégiques de l’entreprise et des processus Métiers.



Mes compétences :

Management d’équipes

Organisation, Direction de projets

Conceptualisation des processus Métiers

Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage