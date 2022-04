Isabelle MANDELLI

Après un début de carrière dans le Contrôle de Gestion, puis l' Informatique de gestion, et un passage par le Marketing en Consommables Informatiques, ces quinze dernières années m'ont vu évoluer dans l'Informatique et les Opérations de l'assurance sur un périmètre International.

Toujours intéressée par les nouveaux défis, j'ai travaillé dans différents contextes culturels et occupé des fonctions techniques, commerciales & relationnelles dans le secteur de l'Industrie, celui des services informatiques et enfin celui de l'assurance. J'ai travaillé dans plusieurs pays (Pays-Bas, Etats-Unis...) et j'ai également beaucoup voyagé aussi bien à titre personnel que professionnel.



Mes compétences :

Assurance

Chimie

Conseil

Informatique

International

Management

Management de projet

Marketing

Marketing relationnel

Mobilité

Opérations Marketing

Pharmacie

Réassurance

Relationnel

Stockage

Gestion de projet