Isabelle MARTINEZ

A_Gestion de Projet:

 Analyse, modélisation des besoins et rédaction du cahier des charges

 Conception, réalisation et déploiement de solutions

 Planification de projets et pilotage de budget jusqu’à 800k€

 Organisation et animation des comités de pilotage

 Encadrement d’équipes internationales (Europe / Etats-Unis / Asie)

 Coordination de flux transverses, depuis l’intégration de prévisions jusqu’à la vente au client final

 Formation des utilisateurs



B_Management:

 Gestion d’une équipe interne et externe de 5 personnes, suivi de leur plan de charge à 3-6 mois, supervision des tâches via des réunions hebdomadaires

 Participation à la sélection de candidatures, et aux entretiens

 Définition et mise en œuvre d’axes d’évolutions pour les membres de l’équipe



C_Evolution en environnements complexes:

 Périmètre multimarques : 7 Maisons chez LVMH – PCIS

 Couverture internationale, et gestion des problématiques réglementaires associées

 Distribution multi-canal : marché local, export, travel retail, DRP, boutique et e-commerce

 Paysage IT complexe : plus de 350 applications, dont 90 connectées à SAP via plus de 300 interfaces