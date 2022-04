Laurence FOURNIER

Consultante indépendante depuis 6 ans, j’ai préalablement travaillé 6 ans en cabinet de conseil SAP et j'interviens depuis septembre 2012 sur la région toulousaine.



Mes 12 années d’expérience sur le domaine SAP m’ont fait conduire tous les types de mission (avant-vente, cadrage, implémentation, upgrade, tma, expertise, change mgt) pour de nombreux clients (>20), PME ou grands comptes de différents secteurs d’activité, en solo, en équipe ou bien en encadrement.



Mes compétences portent sur les domaines logistiques (PP/MM/WM/PS/SD), et se sont naturellement élargies aux aspects métiers au fil des projets.

J’ai également quelques compétences techniques (BC) acquises au fil de mes missions. .



Formée au fonctionnement en mode projet, à la rigueur dans le travail et au pilotage par les objectifs, j’ai progressivement développé une forte accointance pour les relations humaines, en particulier dans l’accompagnement de mes clients dans leurs projets de transformation.



En marge, deux années consacrées à des projets successivement audiovisuels puis événementiels m’ont permis de confronter démarches et méthodes propres au conseil.



Mes compétences :

SAP

SAP PP

SAP PP MM