Isabelle MASSAI

Mes compétences acquises lors de mes expériences en OPA et entreprises :



En conduite de projet

- Travailler de manière concertée et collaborative

- Organiser, coordonner des chantiers transversaux

- Animer les actions de sensibilisation, de diagnostic et de suivi

auprès des services, filiales et équipes terrain

- Identifier, optimiser les moyens, les ressources nécessaires

- Rechercher des solutions de financement et monter les dossiers

de subventions

- Sécuriser, pérenniser, assurer le déploiement des actions

En analyse et expertise

- Alimenter la réflexion prospective et stratégique de la Direction

et du Conseil d’Administration

- Assurer une veille réglementaire

- Accompagner les démarches de certification

- Evaluer l’impact environnemental des produits et des activités

de l’entreprise

- Développer la qualification des professionnels



En communication et relations institutionnelles

- Assurer l’organisation et l’animation de réunions et commissions

professionnelles

- Construire, accompagner les synergies et les partenariats entre

acteurs

- Renforcer et développer le réseau de partenaires

- Représenter l’entreprise, promouvoir sa stratégie dans les

instances locales ou nationales

- Formaliser les documents de présentation officielle et de

contractualisation

- Rédiger des articles, argumentaires, reporting



Et en plus...

Capacité d’investigation et d’initiative

Curiosité d’esprit

Goût du travail en équipe et du contact humain

Persévérance et adaptabilité



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion de projet

Communication institutionnelle

Ingénierie pédagogique