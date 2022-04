Isabelle MASSON

Fille d'un ancien commerçant Châlonnais et de formation initiale en comptabilité, j'ai un cursus de 30 ans en grande distribution où j'ai eu l'opportunité d'occuper différents postes tous autant formateurs et enrichissants les uns que les autres.

D'un service contentieux en passant par le Service Après Vente puis en conseil en produits financiers, d'un service accueil où la gestion des litiges et la relation client sont des aspects importants dela fonction, j'ai pu voir l'envers du décor de la grande distribution en prenant la gestion d'un rayon prêt à porter femme J'assure aujourd'hui un poste d'assistante administrative sachant que mes attentes et mes compétences s'orientent plus particulièrement vers le commercial.

Mes atouts sont le sens du relationnel, de la discrétion, de la rigueur, de l'autonomie tout en appréciant le travail d'équipe; je suis à l'aise avec l'outil informatique, ai de bonnes qualités rédactionnelles.

Ma conception du bien-être et de l'épanouissement dans la vie professionnelle est basée sur l'échange, la transmission des connaissances et le sens de l'écoute. C'est ainsi qu'on tend vers la réussite.