Isabelle MERCY

Vous constaterez que mon parcours est plutôt atypique car riche d'expériences diverses.

Non illogique ni incohérent, puisque mon parcours m'a permis d'évoluer dans les domaines commerciaux tout d'abord, financiers ensuite, et achats et logistique pour finir.



Cette riche expérience me permet aujourd'hui d'avoir une vision globale et approfondie d'une activité et d'en maitriser toutes les phases. Et me confère de grandes facultés d'adaptation, capacités d'analyse et des connaissances approfondies des milieux de la construction et industriels.



A 50 ans, j'ai choisi d'entreprendre une formation continue et de passer une licence de Responsable en logistique, afin de valider mes acquis et d'élargir mes compétences dans ce domaine. Un pari réussi puisque j'ai obtenu ma licence en 2015 et ai été nommée major de promotion.



Vous me connaissez un peu mieux à présent. J'aime relever les challenges !





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Optimisation des process

Négociation achats

Gestion des litiges

Gestion des stocks et approvisionnement

Audit logistique