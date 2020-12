Isabelle MEYEUR

Pionnière et référente sur le métier de Responsable Clientèle Professionnelle à La Banque Postale.

Gestion d'un portefeuille de clientèle de professionnels

Commercialisation de la gamme de produits et services à destination de la clientèle professionnelle en conjuguant rentabilité du portefeuille, conquête de nouveaux clients, croissance du PNB et maîtrise des risques.

Détection les besoins des clients et proposer des solutions de financement

Montage de dossier, instruction des demandes de crédit et suivi des engagements dans le respect de la politique de maîtrise des risques de la banque





Membre actif de l'Association "Les Réceptions Racines", Organisation de manifestations de standing où se conjuguent compétences et diversité.

Management d’équipe accueil, salle, cuisine.

Accompagnement et suivi de projets de manifestations culturelles.

Chargée des achats et relations publiques.



Mes compétences :

Commercial B to B

Négociation

Conseil

Finance

en Management

Telethons

Assurance