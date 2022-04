Isabelle MEYRIGNAC

Avancer ensemble :

Partager avec une équipe aussi bien les réussites que les difficultés sont les éléments essentiels de l’efficacité. Grace à mes capacités d’écoute, je sais mettre à profit les compétences de chacun afin de mobiliser et fédérer l’équipe autour de valeurs partagées, d’orientations collectives et d’objectifs communs.



Encadrer :

Capable d’entrainer et diriger les collaborateurs tout en étant investie d’un rôle hiérarchique, je vise le renforcement de la cohésion de chacun des membres de l’équipe en valorisant les atouts et les apports de chacun dans la réussite.



Stimuler et grandir :

Ne pas rester sur ses acquis, aspirer à progresser et à évoluer dans mon domaine d’expertise ou dans des nouveaux font partis de mon quotidien. J’aime entreprendre de nouveaux défis et la mise en place de projets ambitieux stimule et mobilise ma capacité à gérer le changement.



Faire preuve d’autonomie

Capable d’une très grande autonomie et d’indépendance, j’ai la volonté de réussir ce que j’entreprends et d’aller au bout. Déterminée et combative, j’apprécie de jouer un rôle moteur pour faire aboutir les idées et projet et sais réaliser une synthèse de ce qui aura été suggéré et proposé. Mon sens de l’organisation et de la planification me permet de mener à bien ces projets.



Sensibiliser et former

Pédagogue, je m’évertue à rendre l’information compréhensible et accessible au plus grand nombre. J’apprécie de former, expliquer et faire grandir mes collaborateurs.



Mes compétences :

Certification ISO 14001

Réglementation ICPE

Certification ISO 9001

Évaluation des risques professionnels

GED Collaborative

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard