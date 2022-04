Isabelle MOLARD

Directrice de Magasin pour deux enseignes du Bricolage, j’ai réussi le défi d’évoluer dans un domaine très masculin.

Véritable Chef d’orchestre, passionnée par mon métier, toujours orienté vers la satisfaction du client, j’ai travaillé dans des univers exigeants faisant appels à ma double compétence, commerciale et de gestion.

Mon profil, un atout pour votre stratégie clientèle, grâce à l'écoute que j'ai su mettre en œuvre et qui est au cœur de mes priorités. Également vrai dans ma vison humaine et managériale, faire adhérer l'équipe, que chacun puisse s'épanouir dans un challenge commun, ayant pour but les meilleurs résultats, sont aussi la preuve de la satisfaction client, et de la notoriété de l'enseigne.

Je souhaite partager cette vision du commerce et du management.





Mes compétences :

Commerce

Management

Relations clients

Budgets

Gestion financière et comptable

Gestion des stocks