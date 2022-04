Isabelle MONCHABLON

Mes expériences professionnelles passées au sein de fonctions Commerciales, Marketing et Achats m’ont permis de développer des compétences transversales à l'Entreprise, et d’affiner mon profil commercial.

J’ai ainsi acquis la maturité et les connaissances terrain qui me paraissent primordiales avant d'accéder à un poste d'Animation de Réseau ou de Commercial Grands Comptes.



Mes compétences :

Négociation

Développement commercial

Management

Marketing