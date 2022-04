Isabelle MOREAU

Un profil commercial et marketing: 8 ans d'expérience en commercial et 3 ans en marketing.



Expériences en Marketing :

- Bac + 5 : Master Marketing et publicité, ESG, Paris.

- Akzo (étude pour le lancement d’un nouveau produit sur la France et l’Allemagne

- Willliam Saurin (assistante chef de produits sur 2 gammes)

- GL events (études de veille stratégique afin de lancer de nouvelles offres)

- Geb (MKG opérationnel : Création et lancement de promotions, PLV,création d’objets pub, mise à jour du site Internet, organisation du séminaire marketing et commercial).



Expérience commerciale :

- Rougié (commerciale pendant 8 ans, prospection, indépendants et chaînés, passage par grossistes et animation d'une force de vente). Mon chiffre d'affaire a doublé en 3 ans!



De l'expérience à l'international: Angleterre 1 an et Allemagne 2 mois. Trilingue.



Mes compétences :

Allemand

Analyse marché

Anglais

Anglais courant

Autonomie

Bâtiment

Chef de produit

COMMERCE

Commercial

Créativité

Développement produit

Enthousiame

Marketing

Promotion

Rigueur

Second oeuvre

Second oeuvre bâtiment