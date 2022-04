Isabelle MORENO

J'ai toujours dessiné et peint mais rien ne me destinait à une carrière artistique. Les études m'ont poussée loin dans les domaines scientifiques et aiguisé ma détermination et ma curiosité.

Devenir artiste peintre, c’était juste un rêve inaccessible qui était enfoui au plus profond de mon être.

C'était sans compter sur les nombreuses surprises que nous réserve la vie.

Un jour, peindre, dessiner, créer est devenu une évidence, une passion aujourd’hui vitale.

Ainsi me voilà aquarelliste pour mon plus grand plaisir et celui de ma famille.

Maintenant on écrit de moi :

« Autodidacte qui expose régulièrement depuis 2005,

ses sujets sont très variés, toujours très colorés et empreints d’une grande sensibilité. La nature, les paysages, les personnes sont représentés avec une grande finesse et nous apparaissent avec tant d’émotion qu’ils nous invitent à voyager à travers son regard ».

Puis j'ai franchi une étape supplémentaire en faisant partager ma passion et la technique de l'aquarelle au plus grand nombre lors d'expositions ou en cours pour adultes débutants et confirmés.

Je suis sûre que de nouveaux projets viendront encore!





Mes compétences :

Professeur d'aquarelle