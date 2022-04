Isabelle MOY

Je suis aujourd'hui :

- Auto-entrepreneur dans les domaines du web (création de site, newsletters, création d'outils pro basés sur le web, etc.) et de la communication (logos, affiches, flyers, dépliants, plan de communication, etc.)

- Webmaster de mes propres sites

- Chargée de communication (salariée) pour un ancien client



Que puis-je pour vous ? C'est ici : http://www.isabellemoy.com



Mes compétences :

Création

Internet

Musique

Photo

Photographie

Sport

Video

Communication

Marketing

Conseil

Graphisme

Web