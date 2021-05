Philippe MANDIN DIRAISON

De multiples expériences dans de nombreux pays européens pendant plus de douze ans m'ont apporté une culture européenne et un bagage linguistique - une maîtrise de la langue française, anglaise, espagnole et allemande validée par un cursus universitaire en Langues Etrangères Appliquées au commerce international.



Des expériences diverses en commerce et restauration, gérant de restaurant en Angleterre, commercial en Espagne, représentant en Autriche... ont permis de construire une carrière atypique mais qui démontre des qualités d'adaptation et de perséverance.



Une spécialisation en commerce international pour cadres à la Chambre de Commerce et d'Industries de Nantes - St Nazaire complète un parcours résolument tourné vers l'international.



Un poste actuel ou l'utilisation de mes quatres langues est quotidienne et ou le développement export de la société est une des principales stratégies du dirigeant.



Une expérience de 10 ans en tant que sapeur-pompier volontaire qui permet de comprendre le sens du travail en équipe et de relativiser l'urgence.

Un poste de conseiller municipal pour sentir et vivre le monde qui nous entoure.

Un rôle actif au sein de l'association de l'école municipale car la présence sur le terrain reste très importante.

Et enfin la pratique régulière de jogging, de natation et de la lecture pour se ressourcer.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Management

Développement commercial